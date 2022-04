Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Fognini-Tsitsipas: dove vederla in diretta e in streaming

Fognini affronta Tsitsipas nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il piatto forte del programma di oggi, martedì 12 aprile, è proprio il match tra il tennista di Arma di Taggia e il campione ellenico.

Finora Fognini, che nella sua carriera vanta un trionfo al Masters 1000 di Montecarlo essendosi aggiudicato l'edizione 2019, non ha mai battuto il 23enne di Atene che nelle tre sfide precedenti ha sempre avuto la meglio.

Montecarlo, Fognini-Tsitsipas: l'orario e dove vederla in tv

Ci vorrà un Fognini in uno spolvero migliore rispetto a quello visto ieri al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech per battere Stefanos Tsitsipas, il campione in carica, n.5 del ranking e 3 del seeding.

Nel Principato, però, Fognini è stato anche capace di arrivare in semifinale nel 2013, quando venne fermato da Djokovic, mentre lo scorso anno si arrese al norvegese Ruud nei quarti.

Il match, che sarà l'ultimo di giornata nel programma di oggi, ha come orario di inizio stimato le ore 15.00.

A trasmettere l'incontro sarà Sky sui canali (201) e Sky Sport Tennis (205) e gli abbonati potranno vederlo in streaming su NOW e su Sky Go.