Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Sinner-Coric: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, lunedì 11 aprile, l'avventura di Jannik Sinner nel torneo di Montecarlo. Il campione altoatesino, numero 9 del seeding, torna in campo dopo il problema alle vesciche del piede destro che l'ha costretto al forfeit nel match dei quarti di finale contro Cerundolo a Miami.

Sinner-Coric: l'orario e dove vederla in tv

Per iniziare al meglio la seconda parte di stagione, quella sulla terra battura, Sinner dovrà superare al primo turno del Masters 1000 di Montercarlo Borna Coric che si è iscritto al prestigioso torneo monegasco grazi al ranking protetto.

Sarà il terzo match di giornata sul campo Court Rainier III e seguirà la prima sfida tra Fognini e Rinderknech e il match che vedrà il ritorno in campo dello svizzero Stan Wawrinka contro il kazako Alexander Bublic. L'orario d'inizio stimato è per le 13.40.

A trasmettere l'incontro sarà Sky sui canali (201) e Sky Sport Tennis (205). L'incontro sarà visibile in streaming su NOW e su Sky Go.