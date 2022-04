La sfida tra Sinner e Zverev è la terza di giornata e non inizierà prima delle 13.40. Potrebbe slittare a seconda di quanto si prolungheranno gli altri match.

L’incontro di oggi, venerdì 15 aprile, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev valido per l’ingresso alla semifinale del Masters 1000 a Montecarlo sarà sicuramente da non perdere.

Sinner, che è riuscito anche a superare anche grazie al medical time-out il consueto problema alle vesciche del piede, ha battuto il numero 8 al mondo, centrando per la prima volta in carriera i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Un'altra sfida attende Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, venerdì 15 aprile, il campione altoatesino sfiderà nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, per conquistare l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo monegasco.

Il campione altoatesino affronta il numero 2 del seeding per conquistare l'accesso in semifinale

Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Sinner-Zverev: dove vederla in diretta e in streaming