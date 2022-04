Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Sonego-Ivashka: dove vederla in diretta e in streaming

Arriva il momento di Lorenzo Sonego al Country Club di Montecarlo. Il tennista torinese, numero 16 del seeding, oggi, martedì 12 aprile, affronta il bielorusso Ilya Ivashka, n.44 ATP, al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Tra i due non ci sono precedenti, ma l’azzurro è favorito vista la superficie e la differenza nel ranking ATP.

Montecarlo, Sonego-Ivashka: l'orario e dove vederla in tv

Sonego, che ama la terra rossa, potrebbe dare finalmente una svolta alla sua stagione. A Montecarlo ha i bei ricordi del 2019 quando, nel torneo vinto da Fabio Fognini, arrivò ai quarti di finale.

Il match inizierà alle ore 11 di martedì 12 aprile. A trasmettere l'incontro sarà Sky sui canali (201) e Sky Sport Tennis (205) e gli abbonati potranno vederlo in streaming su NOW e su Sky Go.