Sinner-Fils, Atp 250 Montpellier: dove vederla in diretta tv e in streaming

Sfida da non perdere per gli amanti del tennis. Sabato 11 febbraio Jannik Sinner sfida in semifinale, all'Atp 250 di Montpellier, Arthur Fils.

Sinner, che ha avuto agevolmente la meglio su Sonego nel derby italiano nei quarti di finale, ora se la vedrà con l'enfant prodige del tennis francese, il classe 2004 che in questo torneo di inizio febbraio ha battuto Gasquet, Bautista-Agut e Quentin Halys.

Atp 250 Montpellier: Sinner-Fils, gli orari e dove vederla in diretta tv

La semifinale dell'Atp 250 a Montpellier tra Sinner e Fils si disputa sabato 11 febbraio alle ore 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.