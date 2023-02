Sinner-Sonego, oggi tv Atp 250 Montpellier: dove vederla in diretta e in streaming

Match da non perdere per tutti gli appassionati di tennis. Oggi, venerdì 10 febbraio, nel torneo Atp 250 a Montpellier, Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Sonego nei quarti di finale. Per l'altoatesino sarà la prima partita sul cemento francese, visto che non è ancora sceso in campo per il bye di cui ha beneficiato al primo turno e per il forfait del suo avversario, Marton Fucsovics, nel turno successivo.

Sonego, invece, ha dimostrato di essere in condizione battendo in 2 set il padrone di casa Benjamin Bonzi e il serbo Filip Krajinovic. La sfida di oggi tra Sinner e Sonego sarà la prima nella loro carriera.

Atp 250 Montpellier: Sinner-Sonego, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Sonego, che vale l'accesso alla semifinale dell'Atp 250 di Montpellier, è in programma oggi, venerdì 10 febbraio e sarà il terzo match di giornata dalle 12.30 sul Court Patrice Dominguez. Seguirà la sfida tra i francesi Quentin Halys e Arthur Fils, che inizierà non prima delle 14.30.

Sinner e Sonego dovrebbero scendere in campo intorno alle ore 15.50. Il loro match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.