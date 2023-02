Sonego-Krajinovic, oggi tv Atp 250 Montpellier: dove vederla in diretta e in streaming

Secondo turno del torneo Atp 250 a Montpellier. Oggi, giovedì 9 febbraio, Lorenzo Sonego sfida Filip Krajinovic. Il tennista torinese, reduce da una bella affermazione contro il francese Benjamin Bonzi, parte da favorito contro il serbo, apparso, nel turno precedente, decisamente meno in condizione a dispetto della sua affermazione contro il russo Aslan Karatsev.

Il vincente ai quarti di finale troverà Jannik Sinner che è approdato a questo punto del torneo senza giocare a causa del forfait di Fucsovics. Si spera in un derby italiano Sonego-Sinner in questa settimana franese.

Atp 250 Montpellier: Sonego-Krajinovic, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro tra Sonego e Krajinovic è in programma oggi, giovedì 9 febbraio e sarà il terzo match di giornata sul Court 1 dalle ore 12:30 e non inizierà prima delle 15.10. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.