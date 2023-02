Sonego-Aliassime, oggi tv Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta e in streaming

Grande sfida al primo turno per Lorenzo Sonego. Oggi, martedì 14 febbraio, il tennista torinese esordisce all'Atp 500 di Rotterdam, sul cemento indoor, contro Felix Auger Aliassime, campione in carica del torneo olandese e numero 7 al mondo nella classifica Atp.

Sonego è in buona forma, come ha dimostrato nei recenti tornei in Australia e a Montpellier dove è stato battuto ai quarti da Sinner, poi vincitore del titolo. L'azzurro, però, partirà da sfavorito e dovrà riscattare anche l'unico precedente che l'ha visto perdere contro Aliassime sulla terra rossa di Amburgo nel 2020.

Atp 500 Rotterdam: Sonego-Aliassime, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro del primo turno dell'Atp 500 tra Sonego e Aliassime è in programma oggi martedì 14 febbraio ed è il terzo match di giornata sul Centre Court: non inizierà prima delle 14.30.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.