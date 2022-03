Tennis Miami oggi in tv Sonego-Kudla: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, venerdì 25 marzo, il Masters 1000 a Miami per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, come primo avversario per proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo sul cemento outdoor, trova lo statunitense Denis Kudla.

Sulla carta Sonego è favorito rispetto al suo sfidante, ma l’americano sta vivendo un periodo decisamente più brillante a livello di risultati nell’ultimo periodo. Il nostro portacolori, infatti, è reduce da quattro sconfitte consecutive, mentre il suo Kudla ha vinto gli 8 ultimi match.

Una vittoria sarebbe dunque molto importante per il nostro tennista per uscire al più presto da questo momento no.

Miami, Sonego-Kudla: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Sonego e Kudla, che si giocherà sul Court 7, sarà il quarto incontro in programma nella sessione diurna che inizia alle ore 16 e seguirà quello tra Sinner e Ruusuvuori. Sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.