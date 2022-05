La normalità ritrovata tra i viali del Roland Garros tra tennis giocato e tanta pioggia

Tornare a Parigi dopo i due tristi anni della pandemia e vedere il pubblico in giro per i viali dello spendido Roland Garros senza la mascherina ci ha fatto tornare veramente alla “normalità”. Quella normalità che sicuramente sarà mancata alle oltre 40 mila persone provenienti da tutto il mondo che ogni giorno sin da domenica scorsa, la data di inizio del tabellone principale degli internazionali di Francia, riempono le tribune e gli spazi ristoro oltre che le raffinate boutique della seconda prova dello Slam di tennis arrivata alla 126esima edizione.

La stessa normalità che è trapelata dallo sguardo pieno di stupore di Martina Trevisan che dopo essersi sbarazzata dell’inglese Dart con un veloce 60 62 in un’ora e 25 minuti (in basso il video dei momenti salienti della partita) si è presentata sorridente in sala interviste al cospetto di una decina di giornalisti italiani dicendo: “che bello rivedervi di persona non ero più abituata”. Una vittoria netta e l’accesso al secondo turno che oltre ad un bel gruzzoletto di soldi (quasi centomila euro) la fanno stabilizzare sotto alla sessantesima posizione del ranking Wta dopo la vittoria di due giorni fa a Rabat del torneo 250 e con l’obiettivo dichiarato di provare a chiudere l’anno intorno alla 30esima posizione che vorrebbe dire essere testa di serie al primo slam del 2023 alla soglia dei 30 anni, ai quali però vanno tolti i cinque in cui si era fermata, prima di ricominciare praticamente da capo con una forza di volontà davvero unica.

Tanta la pioggia e programma rallentato

Parigi oggi ci ha accolto con una giornata grigia, piovosa ed anche abbastanza fredda in cui non si sono superati mai 20 gradi, altro che i 30 della nostra Italia. Una situazione non certamente anomala da queste parti dove gli anni passati ci sono state giornate anche con solo qualche grado sopra lo zero a fine maggio. Una pioggia che ha fatto fermare il programma degli incontri per oltre 2 ore.

Tornando al tennis giocato solo sui campi in terra rossa dei Bois de Boulogne c’è da segnalare un colpo di scena vero e proprio: la 19enne, semi sconosciuta Diane Parry ha eliminato la campionessa in carica Krejcikova diventando la giocatrice con il ranking più basso a sconfiggere la testa di serie n.2 al Roland Garros da Rus (n.114) vs Clijsters nel 2011!

Dopo un rapido sguardo sul bellissimo campo Suzanne Lenglen a Stan Wawrinka , lo svizzero di “riserva” solo perché per oltre 20 anni i nostri cugini rosso crociati hanno avuto un certo Federer a dominare lo scenario insieme a Nadal e Djokovic, si è tornati a soffrire sulle tribune dei campi secondari per i colori azzurri con Alessandro Giannesi che ha perso dopo qausi cinque ore di battaglia punto su punto e con i crampi alle gambe con ha perso con il croato Borna Gojo N° 223 Atp e l’eroe di Coppa Davis, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 64 67 67 76 64, dopo aver annullato anche due match point.

Ad uscire al primo turno anche Franco Agamenone sconfitto dallo statunitense McDonald in quattro set dopo due ore e 46 miuti di gioco davanti agli spettatori infreddoliti del campo numero 12.

Il programma di martedì 24 maggio

Domani programma ricco di azzurro con ben 6 portacolori in campo e tra questi le nostre migliori speranze come Sinner, relegato al campo numero 7, Zeppieri e soprattutto il match da non perdere, in prima serata alle 20 e 45, ovvero il nostro Lorenzo Musetti contro la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas sul campo centrale in una sfida che promette spettacolo soprattutto dalla parte del rovescio.

Da Parigi, Daniele Flavi (Agl)