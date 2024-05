Internazionali di tennis Roma 2024: il programma di oggi 19 maggio

Ultima giornata degli Internazionali d'Italia al Foro Italico che promette spettacolo. Il tifo degli italiani è tutto per Sara Errani e Jasmine Paolini che si giocano il titolo nel doppio femminile.

In questa giornata sono in programma anche la finale del doppio maschile e quella del singolare maschile. Dopo aver incoronato ieri la sua regina, Iga Swiatek che ha battuto Aryna Sabalenka, ora Roma vuole conoscere il suo re.

Errani-Paolini, finale doppio femminile: a che ora

Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno il titolo nella finale di doppio femminile del Wta 1000 di Roma non prima delle 13:30 e affronteranno la coppia americana Gauff/Routliffe, teste di serie numero 3 del ranking.

Errani potrebbe vincere il suo secondo titolo di doppio a Roma, bissando il trionfo ottenuto nel 2012 con Roberta Vinci.

Zverev-Jarry, finale singolare maschile: a che ora

Sono Zverev e Jarry a sfidarsi in finale per il titolo nel singolare maschile dell'Atp Masters 1000 Roma. Il tedesco, numero 5 del ranking, è favorito per il trionfo finale con cui bisserebbe il successo nel 2017 e conquisterebbe il suo primo titolo dopo il brutto infortunio in semifinale al Roland Garros nel 2022 contro Rafa Nadal.

Il cileno, però, sarà galvanizzato da queste indimenticabili settimane romane e proverà a superarsi.

Internazionali d'Italia, programma 19 maggio: gli orari

Finale doppio maschile:

Granollers/Zeballos-Arevalo/Pavic ore 12:00

Finale doppio femminile:

Gauff/Routliffe-Errani/Paolini non prima delle 13:30

Finale singolare machile

Zverev-Jarry non prima delle ore 17:00

