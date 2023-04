Tennis, tempo di terra rossa: gli appuntamenti da Montecarlo al Roland Garros

Oggi, lunedì 10 aprile, entra nel vivo l'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo nel Principato, il terzo Masters 1000 della stagione, segna l'inizio dell'attesa stagione su terra rossa. I valori, su questa superficie, potranno finalmente rimescolarsi.

Molto atteso Novak Djokovic, costretto a saltare le trasferte americane per la mancanza del certificato vaccinale. A Montecarlo non ci sarà Rafa Nadal, il fuoriclasse della terra rossa che ha vinto 14 Roland Garros e ha 63 trofei Atp sulla terra battuta non ha ancora recuperato dall'infortunio all'Australian Open 2023.

Sembra destinato a ripetersi nelle prossime settimane il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo, che ha un'artrite post-traumatica alla mano sinistra e dolori muscolari alla colonna vertebrale, a causa dell’impegno nella semifinale persa a Miami contro Sinner, salterà Montecarlo, ma ci sarà poi in terra di Spagna.

Un altro appuntamento clou della stagione su terra rossa sarà poi a maggio, con gli Internazionali d’Italia, in programma dal 10 al 21 maggio, al Foro Italico. Un grande appuntamento, una bellissima occasione per mettersi in mostra per tutti i nostri tennisti, a cominciare da specialisti come Lorenzo Musetti e lottatori veri, come Lorenzo Sonego, prima del secondo Slam della stagione, il mitico Roland Garros.

Tennis, stagione terra rossa: le date