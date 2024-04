Tennis, inizia la stagione sulla terra rossa: gli appuntamenti da non perdere fino al Roland Garros

Con il trionfo a Miami Sinner ha concluso nel migliore dei modi la prima parte di stagione. L'azzurro, in testa alla classifica stagionale, ha dimostrato per costanza di risultati e per prestazioni, quanto sia il più forte sull'asfalto, superficie dove ha ottenuto la vittoria del suo primo Slam, l'Australian Open 2024 e ha vinto anche il secondo titolo stagionale, trionfando indoor all'Atp 500 di Rotterdam.

Sinner fantastico, vince gli Australian Open in rimonta: primo Slam indimenticabile

Oggi, lunedì 1 aprile, però, con i tornei Atp 250 di Houston, Marrakech e Estoril,si apre la stagione sulla terra rossa. La domanda principale è se, anche su questa superficie, continueremo a vedere un Sinner strabiliante. Jannik un anno fa, proprio sul rosso, venne eliminato in semifinale a Montecarlo, ma fu poi sconfitto a sorpresa agli ottavi agli Internazionali d'Italia da Francisco Cerundolo e venne eliminato al secondo turno da Almaier al Roland Garros 2023.

Djokovic, attuale numero 1 al mondo, con poco più di 1.000 punti di vantaggio, si troverà a dover difendere i 2.315 punti conquistati nel 2013, mentre Jannik ne ha soltanto 585. Al Roland Garros Sinner dovrà difendere soltanto 45 punti, Djokovic quasi 2.000. Nell'edizione 2024 del più importante torneo sulla terra rossa Jannik Sinner potrebbe diventare il nuovo numero 1 al mondo.

Tennis, stagione terra rossa 2024: le date

1) aprile

1-7 aprile: Atp 250 Houston

1-7 aprile: Atp 250 Marrakech

1-7 aprile: Atp 250 Estoril

7-14 aprile: Masters 1000 Montecarlo

15-22 aprile: Atp 500 Barcellona

15-22 aprile: Atp 250 Bucarest

15-22 aprile: Atp 250 Monaco di Baviera

24 aprile - 5 maggio: Masters 1000 Madrid

2) maggio-giugno