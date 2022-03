Tennis Indian Wells Sinner-Djere: dove vederla in tv e in streaming

Inizierà domani, domenica 13 marzo, l'avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Il campione altoatesino, numero 10 del ranking ATP, ha avuto un bye al primo turno e esordirà in quello che molti definiscono il 'Quinto Slam' contro il serbo Laslo Djere. L’attuale numero 52 al mondo nel primo turno ha avuto la meglio dopo una battaglia durata 3 set contro il sudcoreano Kwon Soon-woo.

Sinner incontrerà un avversario ostico che l'ha battuto nei due precedenti sulla terra rossa a Budapest nel 2019 e a Kitzubuhel nel 2020. Sulla superficie rapida in asfalto Jannik, però, è il favorito per il passaggio del turno. Rispetto alle due occasioni ricordate ha acquisito maggiore esperienza ed è reduce dalle due vittorie in Coppa Davis. Il suo obiettivo è quello di iniziare il torneo nel migliore dei modi per fare più strada possibile nel Masters 1000 californiano.

Indian Wells, Sinner - Djere: l'orario e dove vederla in tv

Il match d'esordio di Jannik Sinner a Indian Wells, contro il serbo Laslo Djere, si giocherà nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo. I due disputeranno il penultimo match della giornata e l'orario d'inizio attualmente stimato è per le 2 di notte ora italiana. L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.