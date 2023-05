La tennista ucraina non stringe la mano all'avversaria bielorussa, fischiata

Gli Open di tennis di Francia sono iniziati con una polemica politica. L'ucraina Marta Kostyuk si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria, la bielorussa Aryna Sabalenka, dopo la partita al primo turno della competizione. Il pubblico del Roland Garros non ha apprezzato la cosa e ha fischiato la giocatrice. Kostyuk aveva avvertito che non avrebbe stretto la mano a giocatrici russe e bielorusse a causa dell'invasione ordinata da Vladimir Putin, appoggiata anche dalla Bielorussia di Alexander Lukashenko.

E ha mantenuto la parola sul campo Philippe Chatrier di Parigi dopo aver perso 6-3 6-2 contro la numero due del mondo Sabalenka. Quest'ultima, che inizialmente pensava che i fischi fossero per lei, si è poi inchinata ai sostenitori prima di ringraziarli per il loro sostegno, ma ha anche detto di comprendere la scelta di Kostyuk, aggiungendo che l'ucraina non meritava di lasciare la tribuna principale in quel modo. Kostyuk ha però esortato la sua avversaria a prendere una posizione più forte contro la guerra. "Lei (Sabalenka, ndr) non dice mai che personalmente non sostiene questa guerra, e credo che i giornalisti dovrebbero cambiare le domande che fanno a questi atleti perché la guerra è lì", ha detto Kostyuk.

In difesa della giocatrice si è espresso il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, secondo cui chi l'ha fischiata dovrebbe "visitare Bucha, dove l'esercito russo è arrivato dalla Bielorussia per massacrare civili. Oppure deve correre in un rifugio quando passa un caccia russo decolla dalla Bielorussia". "Devo dire, non me l’aspettavo. La gente dovrebbe essere, onestamente, imbarazzata", ha detto, in riferimento alla contestazione, la tennista che ora vive a Monaco, la cui madre e la cui sorella sono scappate in Germania mentre suo padre e suo nonno sono ancora a Kiev.