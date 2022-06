Roland Garros oggi in tv Trevisan-Gauff: dove vedere in diretta la semifinale

Il grande giorno per Martina Trevisan è arrivato. Oggi, giovedì 2 giugno, la tennista fiorentina gioca la semifinale del Roland Garros contro Cori Gauff, la 18enne americana considerata l'erede delle sorelle Williams.

Un traguardo che ha raggiunto per la prima volta in carriera, migliorando i quarti conquistati nel 2020, riuscendo ad avere la meglio sulla 19enne canadese Leylah Annie Fernandez. L'unico precedente con Gauff è a favore della nostra tennista che due anni fa rimontò il set di svantaggio per accedere al terzo turno.

Roland Garros,Trevisan-Gauff: dove vederla in tv

Cresce l'attesa per il match tra Martina Trevisan e Cori Gauff che vale l’accesso alla finale del Roland Garros. L’orario d’inizio è alle ore 15.00. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.