Impresa Trevisan: è in semifinale al Roland Garros

Prosegue il sogno dell'azzurra Martina Trevisan al Roland Garros: la tennista italiana ha conquistato la semifinale sulla terra rossa parigina. Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana raggiunge questo importante traguardo. La 28enne fiorentina ha superato nei quarti la "baby" canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-2 6(3)-7 6-3. Nove anni dopo Sara Errani c’è dunque di nuovo un’azzurra in semifinale.

Tra due giorni, giovedì 2 giugno, l'azzurra affronterà nella sua prima semifinale in uno slam la vincente del quarto tutto a stelle e strisce, in cui si affrontano Cori Gauff, n.23 del ranking e 18 del seeding, al suo secondo quarto di finale consecutivo in tre partecipazioni, e Sloane Stephens, n.64 WTA, all’undicesima presenza a Parigi dove vanta la finale del 2018.

"Sul primo match point ho sentito troppa tensione nervosa. Sentivo troppo di essere a un punto dalle semifinali ma dopo quel punto ho accettato la situazione - ha detto a caldo l'azzurra, commentando l'occasione mancata per vincere il match già nel secondo set -. Sono arrivata qui a Parigi con molta energia, con la voglia di spingere ancora di più in campo".