Atp Roma 2023, oggi semifinale Medvedev-Tsitsipas: orario e dove vederla in diretta tv

Giornata di semifinali all’Atp Roma 2023. Oggi, sabato 20 maggio, Daniil Medvedev sfida Stefanos Tsitsipas in semifinale per decretare chi sarà il secondo finalista di questa edizione degli Internazionali d’Italia.

Nei precedenti il russo è in vantaggio per 7-4, ma l’ellenico, che può contare su un feeling con la terra rossa decisamente maggiore, lo ha battuto nelle ultime due sfide.

Atp Roma 2023, Medvedev-Tsitsipas: gli orari in tv e la diretta

La seconda semifinale dell'Atp Roma 2023 tra Medvedev e Tsitsipas si gioca oggi, sabato 20 maggio, dopo la seconda semifinale Ruud-Rune, che inizierà alle ore 13.00. Non inizierà prima delle ore 14.20.

Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 e per gli abbonati Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD e in differita su Supertennis HD, in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis.