Tsitsipas si ritira dalle Atp Finals dopo 17 minuti: fischi a Torino

17 minuti e appena tre giochi, poi arriva il ritiro dalle Atp Finals. Stefanos Tsitsipas oggi, martedì 14 novembre, ha lasciato il Pala Alpitour tra fischi assordanti, quando la partita era iniziata da appena 17 minuti sul punteggio di 2-1.

Il pubblico, inconsolabile per questo stop improvviso al match, si è dovuto accontentare dell'esibizione tra le due riserve, Hurkacz e Fritz, entrambi presenti e quindi pre-allertati per le condizioni del tennista greco che, dopo la sconfitta rimediata da Jannik Sinner nel match d'esordio, aveva smentito in conferenza stampa le voci circolate il giorno precedente, su alcuni problemi fisici al gomito destro o alla schiena.

Voci che invece si sono rivelate fondate, tanto da costringere Tsitsi al ritiro, tra fischi assordanti, mentre Rune ha conquistato una facile vittoria che lo rimette in corsa per la qualificazione alle semifinale dopo la sconfitta subita all'esordio contro Djokovic.

Stasera la grande sfida tra Jannik Sinner e il campione serbo. Un match imperdibile.