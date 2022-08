Us Open 2022, eliminati Tsitsipas e Fritz: grande occasione nel tabellone di Matteo Berrettini

La semifinale agli Australian Open, i successi a Stoccarda e al Queen's, ma anche la rinuncia causa Covid-19 a Wimbledon. Il 2022 di Matteo Berrettini, alla ricerca di punti pesanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino, passa per gli Us Open 2022.

Il tabellone di Flushing Meadows offre una grande occasione al campione romano. Oggi, mercoledì 31 agosto, dopo aver battuto il cileno Jarry al primo turno, scenderà in campo contro il francese Grenier, su cui è nettamente favorito. Berrettini, se supererà il lucky loser transalpino, potrà trarre un grande vantaggio visto le eliminazioni eccellenti che si sono verificate dal suo lato del tabellone.

Us Open 2022: come cambia il tabellone di Matteo Berrettini

Due dei rivali più accreditati di Matteo Berrettini sono stati dunque già eliminati. Si tratta del greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding e dello statunitense Taylor Fritz, numero 10 del seeding.

L'ellenico è stato eliminato a sorpresa al primo turno da Daniel Elahi Galan. In conferenza stampa non ha nascosto tutta la sua delusione: “Lui ha giocato come un tennista di classe mondiale e io più o meno come un dilettante. Non molto bello da dire, ma è quello che è successo. Ero preparato al meglio, stavo giocando molto bene in allenamento, ho fatto delle belle partite contro giocatori dagli stili differenti. Sentivo che l’inerzia era favorevole. Forse potrei aver sentito un po’ di tensione prima dell’incontro. Non ho mai fatto bene qui, ma il torneo mi piace molto. Ho solo bisogno di lavorare un po’ di più sui pensieri negativi, non lasciare che mi influenzino, che mi entrino in testa, perché sono migliore di così. Sono migliore come tennista e come atleta”.

Tonfo ancora maggiore per il tennista statunitense che ha perso contro Brandon Holt, numero 303 al mondo. "Fa male, mi sento male - ha dichiarato in conferenza stampa. Stavo giocando molto bene ultimamente, avevo grandi aspettative. Mi sento davvero un idiota perchè ero convinto di avere qualche opportunità per vincere il titolo. Non posso scendere in campo e giocare così male: il mio livello non è stato all'altezza di un tennista della mia classifica".

Berrettini, in caso di successo su Hugo Grenier, incontrerà al terzo turno il vincente della sfida tra Andy Murray e lo statunitense Emilio Nava. Nei quarti e negli ottavi i suoi avversari più probabili sarebbero stati rispettivamente proprio Tsitsipas e Fritz.

Ora potrebbe incontrare agli ottavi proprio Daniel Elahi Galan, o Jordan Thompson, Alejandro Davidovich Fokina o Marton Fucsovics.

Nel quarto tra i possibili avversari ci sono il norvegese Casper Ruud o lo statunitense Tommy Paul. Salvo ulteriori sorprese. Una grande occasione per Matteo Berrettini per un lungo cammino agli Us Open 2022.