Us Open, il programma delle partite di oggi: tornano in campo Berrettini e Giorgi

Un'altra giornata da non perdere agli Us Open. Oggi, mercoledì 31 agosto, iniziano i match del secondo turno. Matteo Berrettini, dopo il debutto vincente contro il cileno Jarry sfida il francese Hugo Grenier. Il campione romano è nettamente favorito contro il numero 119 al mondo. Match importante per Camila Giorgi che al Louis Armstrong se la vedrà contro l'americana Madison Keys, la numero 20 al mondo.

Occhi puntati su Serena Williams al suo ultimo Us Open. La campionessa scenderà in campo nella sessione serale contro l'estone Anett Kontaveit, testa di serie n. 2 del tabellone.

In questa giornata inizierà anche il torneo di doppio con Bolelli e Fognini pronti a dare il massimo contro la coppia formata dal serbo Cacic e l'indiano Ramanathan. Nel torneo femminile Paolini e Trevisan sfideranno l'ungherese Bondar e la belga Minnen.

Us Open 2022, 31 agosto: i match degli italiani

Grenier - Berrettini, 2° incontro dalle 17 sulla Grandstand Arena

Keys - Giorgi, 2° incontro dalle 17 sul Louis Armstrong

Bolelli/Fognini vs Cacic/Ramanathan, 4° incontro dalle 17 sul campo 7

Paolini/Trevisan vs Bondar/Minnen, ore 17 sul campo 8

Us Open 2022, 31 agosto: i match da non perdere