Us Open 2023, tabellone, calendario, date, orari: la guida completa

L'attesa è finita e finalmente si accendono i riflettori a New York, sui campi di Flushing Meadows, per l'ultimo Slam della stagione 2023, in programma da lunedì 28 agosto a lunedì 10 settembre. Carlos Alcaraz e Iga Swiatek vogliono difendere i titoli conquistati nel 2022. Gli avversari non mancheranno in queste due settimane di grande tennis che promettono di regalare emozioni e spettacolo.

Le tenniste e i tennisti si contenderanno il montepremi di 65 milioni di dollari: i vincitori dei due singolari porteranno a casa 3 milioni. L'Italia ha 7 tennisti nel main-draw del tabellone maschile. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (teste di serie), Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Nel torneo femminile sono 5 le azzurre iscritte: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

Us Open, Atp: i favoriti

Gli Us Open 2023, giunti alla 143esima edizione, si annunciano una grande battaglia.

Due i principali favoriti, Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, che difende il titolo conquistato un anno fa, vincitore di Wimbledon 2023 e Nokak Djokovic, che dopo aver perso contro il giovane iberico sui sacri prati inglesi ha trovato la forza per batterlo nell'ultimo torneo prima di questo appuntamento, sul cemento di Cincinnati, in un'epica partita che è stata eletta come la più bella di questa stagione. Il campione serbo, numero 2 al mondo, potrebbe riportarsi in vetta alla classifica Atp e conquistare il suo 24esimo Slam.

Daniil Medvedev, vincitore quest'anno degli Internazionali d'Italia a Roma, che nel 2021 vinse gli Us Open, battendo in finale proprio Djokovic, deve essere considerato tra i favoriti.

L'Italia punta su Jannik Sinner che vuole lasciare un segno importante in uno Slam. L'altoatesino, che ha vinto a Toronto il primo Masters 1000 della carriera, si è ritemprato dopo la stanchezza che a Cincinnati gli è costata l'eliminazione al primo turno. Jannik dovrebbe trovare il primo ostacolo di livello agli ottavi, quando affronterà Zverev, per poi essere atteso ai quarti da Alcaraz, in una possibile e affascinante rivincita della sfida dello scorso anno.

Matteo Berrettini, reduce dai passi indietro negli ultimi tornei statunitensi, dopo i segnali incoraggianti a Wimbledon, spera di offrire nuovamente segnali di forma ritrovata. Sul suo cammino si profila Rublev al terzo turno. Poi sulla sua strada troverebbe Hurkacz e Medvedev. Sonego è atteso da un derby al secondo turno con Sinner, Musetti vuole migliorare il terzo turno di un anno fa. Una certezza: saranno 15 giorni tutti da seguire.

Us Open 2023, Atp e Wta: il calendario e il programma

Lunedì 28 agosto, primo turno: diretta dalle ore 17.00

Martedì 29 agosto, primo turno: diretta dalle ore 17:00

Mercoledì 30 agosto, secondo turno: diretta dalle ore 17.00

Giovedì 31 agosto, secondo turno: diretta dalle ore 17.00

Venerdì 1 settembre, terzo turno: diretta dalle ore 17.00

Sabato 2 settembre, terzo turno: diretta dalle ore 17.00

Domenica 3 settembre, ottavi di finale: diretta dalle ore 17.00

Lunedì 4 settembre, ottavi di finale: diretta dalle ore 17.00

Martedì 5 settembre, quarti di finale: diretta dalle ore 18.00

Mercoledì 6 settembre, quarti di finale: diretta dalle ore 18.00

Notte Tra giovedì 7 E venerì 8 settembre: semifinali femminili, diretta dalle ore 01.00

Venerdì 8 settembre, semifinali maschili, diretta dalle ore 22.00

Sabato 9 settembre, finale femminile: diretta dalle ore 22.00

Domenica 10 settembre, finale maschile: diretta dalle ore 22.00

Us Open 2023, dove vederlo in tv

Gli Us Open 2023 saranno trasmesso in diretta esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming sul sito dell'emittente e sull'app SuperTennix (per gli abbonati, gratis per tesserati FITP).