Vavassori-Bolelli si arrendono in finale nel doppio al Roland Garros 2024: sfuma il sogno Slam, obiettivo Olimpiadi e Atp Finals

Sfuma sul più bello il sogno di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Oggi, sabato 8 giugno, il torinese e il bolognese, nella finale di doppio maschile del Roland Garros 2024, si sono arresi sul Philippe Chatrier alla forte coppia composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic che hanno avuto la meglio in 2 set con il punteggio di 7-5, 6-3.

I nostri hanno lottato alla grande soprattutto nel primo set dove non sono purtroppo riusciti a sfruttare 4 palle break sul 5-5. Gli avversari, invece, sono stati abili nella seconda partita a scavare il vantaggio decisivo portandosi 5-3 per poi andare a chiudere il match.

Pavic ha compiuto così l'impresa di vincere tutti gli Slam e l'oro olimpico almeno una volta in carriera. Per Vavassori e per Bolelli c'è la delusione per la terza sconfitta stagionale contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic che li avevano già battuti nell'altra finale Slam, a inizio stagione, all'Australian Open 2024. C'è, però, la consapevolezza di essere diventati una coppia sempre più forte ed affiatata, ormai stabilmente tra quelle che lottano per arrivare al fondo dei tornei del circuito. La volontà di rivincita li motiverà ulteriormente per i prossimi importatissimi appuntamenti: Wimbledon, torneo Olimpico, Us Open.

"Complimenti, avete giocato partite di livello incredibile. Questa è la terza volta che ci battete, prima o poi speriamo di battervi. Ringrazio il mio team, mio papà, mio sorella, grazie ai miei amici più stretti, è stato bello avervi qui. Grazie al pubblico, sono qui da 3 settimane, dalle qualificazioni. Complimenti a tutti e speriamo di tornare il prossimo anno", hannno detto Andrea Vavassori e Simone Bolelli complimentandosi con Arevalo e Pavic per la loro vittoria.

Per il torinese e per il bolognese, su cui potrà puntare anche il capitano Filippo Volandri per la squadra di Coppa Davis, c'è la grande possibilità di essere dal 10 al 17 novembre tra le 8 migliori coppie di doppio alle Nitto Atp Finals 2024 a Torino. Un sogno che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più realtà.