Grandissimi Vavassori-Bolelli: vincono il doppio sull'erba di Halle

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il primo posto nella Race Atp di doppio. Il torinese Andrea Vavassori e il bolognese Simone Bolelli hanno vinto oggi, domenica 23 giugno, in Germania, il torneo di doppio Atp 500 di Halle, uno dei tornei sull'erba più prestigiosi del circuito.

Vavassori/Bolelli in finale hanno avuto la meglio su Krawietz/Puet vincendo entrambi i set al tie-break, ulteriore segno di una grande solidità acquisita da questa coppia di doppisti che sono riusciti a chiudere entrambe le partite nel momento decisivo.

Per Vavassori e Bolelli è il secondo titolo di doppio di questa stagione, questa volta sull'erba dopo quello vinto sulla terra di Buenos Aires.

In questa stagione hanno raggiunto la finale sia all'Australian Open che al Roland Garros. Sui sacri prati di Wimbledon si presenteranno tra le coppie favorite per la vittoria, proprio come alle Olimpiadi di Parigi e nei prossimi tornei.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono sempre più vicini a far parte delle otto migliori coppie di doppio che giocheranno le Atp Finals 2024, all'Inalpi Arena di Torino, dal 10 al 17 novembre.