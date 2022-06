Zverev si infortuna e lascia il campo in carrozzina: Nadal in finale al Roland Garros (il video)

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'epica sfida nella semifinale del Roland Garros tra Rafa Nadal e Alexander Zverev. Il tennista tedesco si è dovuto ritirare dopo oltre 3 ore di grande tennis sul parziale di 7-6 (8) 6-6 a favore di Nadal per la torsione dei legamenti.

Dopo aver pianto e urlato per il dolore e la delusione, per le sue condizioni è uscito dal campo in carrozzina ed è rientrato in stampelle solo per l'abbraccio in lacrime con l'avversario. I tifosi hanno assistito attoniti e in silenzio a questa bruttisima conclusione di un bellissimo duello che avrebbe regalato ulteriore spettacolo.

Nadal al termine dell'incontro ha detto: “È dura, è triste per lui. Stava giocando un torneo incredibile, è un ottimo collega. So quanto sta lottando per provare a vincere uno Slam: è stato davvero sfortunato. Vincerà più di uno Slam e gli auguro il meglio”.