Berrettini-Garin, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Matteo Berrettini è tornato a Wimbledon. Il nostro numero 1, capace lo scorso anno di raggiungere la finale facendo innamorare gli italiani, complici le recenti vittorie a Stoccarda e al Queen's, è uno dei favoriti per la vittoria di questa edizione dei Championship.

Il campione romano sa di essere uno dei più forti sull'erba dove vanta una striscia di 33 vittorie nelle ultime 34 partite. Tra gli ostacoli che dovrebbe fronteggiare, stando ai sorteggi di un tabellone che gli riserva la possibilità di una possibile rivicincita con Djokovic in finale, ci sono Nick Kyrgios, Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, il suo possibile avversario ai quarti.

Wimbledon 2022, Berrettini-Garin: dove vederla in tv

Matteo Berrettini nel primo turno della sua avventura a Wimbledon 2022 affronta Christian Garin, un avversario che sulla carta è decisamente agevole visto che è uno specialista della terra rossa che recentemente è uscito al primo turno sia ad Halle che a Eastbourne.

Gli appassionati di tennis potranno seguire questa sfida, in programma oggi martedì 28 giugno sul campo 1 alle ore 14, in diretta TV esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.