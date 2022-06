Giorgi-Frech, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, martedì 28 giugno, l'avventura di Camila Giorgi a Wimbledon 2022. La tennista di Macerata, testa di serie numero 21, è pronta ad affrontare la polacca Magdalena Frech, la numero 92 del ranking ATP.

Non ci sono precedenti, ma Camila parte da favorita. Giorgi, in vista di questa edizione dei Champioships, è apparsa in crescita a Eastbourne dove ha raggiunto la semifinale e ha dimostrato in passato di avere grandi doti anche sull'erba. Se riuscirà a esprimere il suo miglior tennis sarà una seria minaccia per tutte le sue avversarie.

Wimbledon 2022, Giorgi-Frech: dove vederla in tv

Il match del primo turno di Wimbledon 2022 tra Camila Giorgi e Magdalena Frech è la quarta partita in programma sul campo 4 dopo quelle tra Buzarnescu-Schunk, Martinez-Molcan e Lopez-Van De Zandschulp.

Gli appassionati di tennis potranno seguire questa sfida in diretta TV esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.