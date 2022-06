Wimbledon 2022 oggi, secondo giorno: il programma, gli italiani, gli orari

Al via la seconda giornata di Wimbledon 2022, il terzo Slam della stagione, l'unico sull'erba. Tra i match più attesi in questa giornata c'è il debutto di Matteo Berrettini, che torna sui campi dell'All England Club dove l'anno scorso fu capace di conquistare la finale.

Il programma di oggi, martedì 28 giugno, a Wimbledon 2022 sarà aperto dalla numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, che è imbattuta dallo scorso febbraio e anche oggi è nettamente favorita sulla croata Jana Fett.

Debutterà oggi anche Rafa Nadal che affronta Francisco Cerundolo, poi toccherà a una grande del tennis, Serena Williams, pronta ad affrontare Harmony Tan.

Wimbledon, ordine di gioco Day 2

Occhi puntati in casa Italia su Matteo Berrettini che sfida oggi, martedì 28 giugno, sul campo uno il cileno Chistian Garin.

Oltre al nostro numero 1 ci sono altri quattro azzurri in campo oggi: Lorenzo Musetti che affronta l'americano Taylor Frtiz, Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere con Denis Kudla e, nel tabellone femminile, Camila Giorgi che affronta la polacca Magdalena Frech e Jasmine Paolini che sfida Petra Kvitova sul campo 2.

Centre Court (dalle 14:30)

I. Swiatek [1] vs J. Fett – 1° turno donne

F. Cerundolo vs R. Nadal [2] – 1° turno uomini

S. Williams vs H. Tan – 1° turno donne

Court 1(dalle 14:00)

M. Berrettini [8] vs C. Garin – 1° turno uomini

K. Muchova vs S. Halep [16] – 1° turno donne

A. Ritschard vs S. Tsitsipas [4] – 1° turno uomini

Court 3 (dalle 12)

M. Sakkari [5] vs Z. Hives – 1° turno donne

P. Jubb vs N. Kyrgios – 1° turno uomini

F. Auger-Aliassime [6] vs M. Cressy – 1° turno uomini

G. Muguruza [9] vs G. Minnen – 1° turno donne

Non prima delle 18.00: T. Martincova vs K. Pliskova [6] – 1° turno donne

Court 6 (dalle 12)

D. Saville vs V. Tomova – 1° turno donne

Z. Kolar vs B. Bonzi – 1° turno uomini

I. Bara vs C. Paquet – 1° turno donne

D. Novak vs F. Bagnis – 1° turno uomini

Court 7 (dalle 12)

M. Huesler vs H. Grenier – 1° turno uomini

K. Flipkens vs J. Fourlis – 1° turno donne

B. Nakashima vs N. Kuhn – 1° turno uomini

S. Rogers [30] vs P. Martic – 1° turno donne

Court 8 (dalle 12)

V. Golubic vs A. Petkovic – 1° turno donne

Non prima delle 13.30 – M. Ymer vs D. Altmaier – 1° turno uomini (dal 6-3 7-5)

X. Wang vs A. Ansimova [20] – 1° turno donne

R. Carballes Baena vs J. Thompson – 1° turno uomini

D. Galan vs D. Koepfer – 1° turno uomini

Court 9

Y. Wickmayer vs L. Zhu – 1° turno donne

M. Brengle vs L. Davis – 1° turno donne

A. Popyrin vs H. Gaston – 1° turno uomini

A. Balasz vs R. Bautista Agut [17] – 1° turno uomini

Court 10 (dalle 12.00)

A. Cornet vs Y. Putintseva [27] – 1° turno donne

: Kukushkin vs J. Brooksby [29] – 1° turno uomini

L. Sonego [27] vs D. Kudla – 1° turno uomini

K. Kucova vs L. Pigossi – 1° turno donne

Court 11 (dalle 12.00)

T. Daniel vs S. Baez [31] – 1° turno uomini

Non prima delle 13.30 – A. Sharma vs T. Maria – 1° turno donne (dal 6-4 3-6)

N. Borges vs M. McDonald – 1° turno uomini

S. Sorribes Tormo [32] vs C. McHale – 1° turno donne

C. Vandeweghe vs E. Rybakina [17] – 1° turno donne

Court 12 (dalle 12)

R. Peniston vs H. Laaskonen – 1° turno uomini

Non prima delle 13.30 – B. Bencic [14] vs Q. Wang – 1° turno donne (dal 4-6 7-5)

P. Badosa [4] vs L. Chirico – 1° turno donne

Z. Bergs vs J. Draper – 1° turno uomini

L. Musetti vs T. Fritz [11] – 1° turno uomini

Court 14 (dalle 12)

D. Goffin vs R. Albot – 1° turno uomini

J. Teichmann [18] vs A. Tomljanovic – 1° turno donne

A. Bogdan vs D. Yastremska – 1° turno donne

A. Gray vs C. Tseng – 1° turno uomini

Non prima delle 18.00 – E. Bektas vs B. Andreescu – 1° turno donne

Court 15 (dalle 12)

Basilashvili (22)-Rosol – 1° turno uomini

Kanepi (31)-Parry – 1° turno donne

Lajovic -Carreno Busta 16) – 1° turno uomini

Zhang (33)-Doi – 1° turno donne

Court 16 (dalle 12)

C. Harrison vs A. Rus – 1° turno donne

S. Katal vs D. Kovinic – 1° turno donne

B. Zapata Miralles vs J. Sock – 1° turno uomini

D. Shapovalov [13] vs A. Rinderknech – 1° turno donne

Court 17 (dalle 12)

O. Dodin vs J. Ostapenko [12] – 1° turno donne

M. Zanevska vs B. Krejcikova [13] – 1° turno donne

H. Rune [24] vs M. Giron – 1° turno uomini

L. Broady vs L. Klein – 1° turno donne

Non prima delle 18.00 – D. Vekic vs J. Pegula [8] – 1° turno donne

Court 18 (dalle 12)

M. Kostyik vs K. Swan – 1° turno donne

Non prima delle 13.30 – C. Harrison vs J. Clarke – 1° turno uomini (dal 7-6 6-1 5-5

A. De Minaur [19] vs H. Dellien – 1° turno uomini

S. Kozlov vs D. Schwartzman [12] – 1° turno uomini

C. Burel vs K. Boulter – 1° turno donne

Non prima delle 18.00 – R. Masarova vs H. Dart – 1° turno donne

Dove vedere Wimbledon 2022 in diretta tv

Wimbledon 2022, il terzo Slam della stagione, sarà trasmesso in diretta TV e streaming in esclusiva da Sky su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport.

Si potrà seguirle l’evento in diretta streaming su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile per tutti i clienti Sky, invece NOW è la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.