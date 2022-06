Sinner-Wawrinka, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

L'avventura di Jannik Sinner a Wimbledon 2022 sta per cominciare. Il campione altoatesino scenderà in campo oggi, lunedì 27 giugno, contro Wawrinka. Il vincitore al secondo turno incontrerà chi avrà la meglio nella sfida tra Daniel Altmaier e Mikael Ymer.

Wimbledon 2022, Sinner-Wawrinka: dove vederla in tv

Sinner, nel primo turno di Wimbledon in programma oggi lunedì 27 giugno, affronta un mostro sacro come Stan Wawrinka, che ha 37 anni e torna a Wimbledon per la prima volta dal 2019, dopo essere rientrato nel circuito soltanto amarzo dopo un lungo stop a causa di un intervento chirurgico al piede sinistro.

Il campione altoatesino è reduce dall’infortunio al ginocchio al Roland Garros, dopo il quale ha giocato soltanto un incontro, gli ottavi di Eastbourne, perdendo nettamente contro l'americano Paul (3-6, 6-3,3-6).

Si potrà seguire il match Sinner-Wawrinka che non inizierà prima delle 17.15 sul campo 2 in diretta streaming su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile per tutti i clienti Sky, invece NOW è la piattaforma streaming che consente di avere accesso all’intera programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.