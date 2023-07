Wimbledon 2023, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari 

Da lunedì 3 luglio, fino a domenica 16 luglio, si gioca il terzo Slam dell’anno, Wimbledon 2023. Come impone la tradizione del torneo più prestigioso del tennis, i Champioships si giocano sei settimane prima del primo lunedì di agosto. Quella di quest’anno sarà la 136esima edizione.

Wimbledon 2023: il montepremi

Quest'anno gli organizzatori metteranno sul piatto un montepremi di 52 milioni di euro con un incremento del prize money dell'11,2%, superando i 49,6 milioni del Roland Garros 2023, diventando il secondo slam più ricco di sempre dopo lo US Open 2022. Ai vincitori andranno 2 milioni 750 mila di euro, ai finalisti 1 milione 374.060, ai semifinalisti 701.650, chi accederà ai quarti si intascherà 387.600 euro e che raggiungerà gli ottavi guadagnerà circa 242 mila euro. Il primo turno vale 64.320 euro, il secondo 99.400, il terzo 153.190.

Torneranno, inoltre, ad assegnare assegnati punti per le classifiche ATP e WTA dopo che l'anno scorso il torneo fu soltanto un'esibizione per la scelta di escludere i tennisti russi e bielorussi. Wta e Atp non avrebbero tollerato un'ulteriore esclusione dei giocatori e delle giocatrici dei Paesi promotori della Guerra in Ucraina.

Wimbledon 2023: i favoriti

Il grande favorito per la vittoria è Novak Djokovic. Il campione serbo, che ha vinto gli altri 2 Slam sinora disputati, Australian Open e Roland Garros, insegue il sogno grande Slam e va a caccia dell’ottavo successo a Wimbledon che gli permetterebbe di eguagliare Roger Federer.

Il suo principale avversario sarà il numero 1 al mondo e testa di serie numero 1 in tabellone, Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo in semifinale a Parigi, sulla terra rossa, si è dovuto arrendere ai crampi e cercherà una rivincita, incoraggiato dal successo ottenuto al Queen’s che ha mostrato i suoi progressi sull’erba.

Tra coloro che vanno tenuti in grande considerazione ci sono Alexander Bublik che ha vinto ad Halle, Holger Rune, Andrej Rublev, Alexander Zverev e Nick Kyrgios, finalista nel 2022. Da seguire anche il cammino di Frances Tiafoe che a Stoccarda ha vinto il suo primo titolo sull'erba avendo la meglio in finale su Jan Lennard Struff.

Daniil Medvedev torna all'All England Club per dimostrare di poter dire la sua anche sull'erba, partendo dalle due finali ad Halle e s’-Hertogenbosch della scorsa stagione.

Wimbledon 2023: gli italiani

Saranno 13 gli italiani a Wimbledon 2023, 6 uomini e 7 donne. La grande speranza è che Jannik Sinner possa migliorare i quarti raggiunti lo scorso anno e che Lorenzo Musetti, l'altra nostra testa di serie possa dimostrare i recenti progressi sull'erba mettendo a segno un exploit.

L'altoatesino esordirà lunedì 3 luglio contro Cerundolo, un avversario da prendere con le molle, anche se ha decisamente maggior feeling sul rosso. Anche Lorenzo Musetti è tra coloro che scenderanno in campo nella prima giornata e sfiderà il cileno Varillas.

Matteo Berrettini, che nel 2021 fu il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, dopo la rinuncia dello scorso anno per Covid, sta ora vivendo una stagione con tante ombre a causa dell'infortunio agli addominali. Martedì 4 luglio al primo turno sarà subito impegnato in un derby con Lorenzo Sonego che l'ha recentemente nettamente battuto a Stoccarda.

Ci si chiede se il campione romano avrà recuperato in termini di condizioni e sarà pronto a sfidare alla pari il compagno di nazionale in Coppa Davis. Sempre martedì 4 Marco Cecchinato sfiderà Nicolas Jarry, una sfida impegnativa ma aperta, visto che per entrambi l'erba non è la miglior superficie. Matteo Arnaldi, dopo aver centrato il tabellone principale dalle qualificazioni, se la vedrà con un avversario esperto come Carballes Baena.

Nel torneo femminile le azzurre presenti sono Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucrezia Stefanini, che ha superato le qualificazioni.

Wimbledon 2023: calendario, date, orari

lunedì 3 luglio: primi turni maschili e femminili, dalle ore 12

martedì 4 luglio: primi turni maschili e femminili, dalle ore 12

mercoledì 5 luglio: secondi turni maschili e femminili, dalle ore 12

giovedì 6 luglio: secondi turni maschili e femminili, dalle ore 12

venerdì 7 luglio: terzi turni maschili e femminili, dalle ore 12

sabato 8 luglio: terzi turni maschili e femminili, dalle ore 12

domenica 9 luglio: ottavi di finale maschili e femminili, dalle ore 12

lunedì 10 luglio: ottavi di finale maschili e femminili, dalle ore 12

martedì 11 luglio: quarti di finale maschili e femminili, dalle ore 14

mercoledì 12 luglio: quarti di finale maschili e femminili, dalle ore 14

giovedì 13 luglio: semifinali femminili, dalle ore 14

venerdì 14 luglio: semifinali maschili, dalle ore 14

sabato 15 luglio: finale femminile, ore 15

domenica 16 luglio: finale maschile, ore 15

Wimbledon 2023: dove vederlo in diretta tv

I Championships saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo e NOW.