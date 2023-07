Wimbledon 2023, Sinner-Halys oggi: a che ora in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, venerdì 7 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2023. L'altoatesino, dopo il convincente successo con Diego Schwartzman, sfida il francese Quentin Halys, numero 79 del ranking, che ha avuto autorevolmente la meglio su Aleksandar Vukic.

Sinner è chiamato a vincere questo incontro, anche perchè il tabellone gli offre una grande occasione. Fino alle semifinali, infatti, dove dovrebbe incontrare il detentore del trofeo e 7 volte vincitore di Wimbledon Novak Djokovic, Jannik, visto la caduta di Ruud battuto da Broady al quinto set, potrebbe dover sfidare soltanto un tennista classificato nelle prime 30 posizioni del ranking.

In caso di successo contro Halys, Sinner affronterà o il colombiano Galan o lo svedese Ymer, che hanno entrambi sorpreso per essere approdati al terzo turno per giocarsi un posto agli ottavi. L'unico top-30 che potrebbe trovare ai quarti è Denis Shapovalov, il canadese noto per il suo talento quanto per la sua incostanza, numero 29 della classifica Atp, che dovrà, però, a sua volta superare l'ostacolo Broady.

Sinner-Halys: a che ora in diretta tv

L'incontro in programma oggi, venerdì 7 luglio, tra Jannik Sinner e Quentin Halys è il secondo sul campo 3, il cui programma inizierà alle 12.00 italiane, non inizierà quindi prima delle ore 14.00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.