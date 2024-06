Wimbledon 2024, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Lo spettacolo di Wimbledon 2024 sta finalmente per cominciare. Da lunedì 1 a domenica 14 luglio si giocano i Champioships e anche la 137esima edizione del torneo sui sacri prati inglesi rispetta la tradizione.

Wimbledon 2024 inizia sei settimane prima del primo lunedì di agosto e avrà come sempre un parterre de roi composto dalle migliori tenniste e dai migliori tennisti.

Wimbledon 2024: i favoriti

Secondo i bookmakers i principali favoriti sono il numero 1 al mondo, Jannik Sinner e il numero 3 della classifica Atp, Carlos Alcaraz, che nel 2023 ha trionfato contro, l'attuale numero 2 del ranking mondiale, Novak Djokovic, al quinto set dopo una battaglia di 4 ore e 42 minuti di gioco.

Il campione serbo, che ha vinto Wimbledon sette volte in carriera, pur di esserci si è operato al ginocchio dopo l'infortunio al Roland Garros ed è riuscito a recuperare in tempi record.

Da tenere d'occhio anche Zverev, Hurkacz, Medvedev e il nostro Matteo Berrettini che potrebbe esaltarsi nel torneo sull'erba più importante del mondo dove nel 2021 fu il primo italiano ad arrivare in finale.

Nel torneo femminile sarà battaglia tra Swiatek, Sabalenka, Rybakina, Jabeur, Gauff con l'Italia che spera in una sorpresa da parte di Jasmine Paolini e delle altre azzurre.

Wimbledon 2024: il montepremi

Le tenniste e i tennisti scenderanno in campo a Wimbledon 2024 non soltanto per la gloria, ma anche per un montepremi davvero ricco, dato che è lo Slam più ricco di sempre. Sul piatto ci sono 50 milioni di sterline con i semifinalisti e i finalisti che guadagneranno il 19,7% in più rispetto al 2023.

Nel dettaglio il primo turno vale 71.750 euro, il secondo 110.438, il terzo 169.814, l'ottavo di finale 268.377, i quarti hanno un premio di 445.317 euro e la semifinale di 849.071 euro.

Chi perde la finale incassa un premio di consolazione di 1 milione e 400 mila euro, mentre il vincitore guadagna 3 milioni 206 mila 285 euro.

Wimbledon 2024: gli italiani

Gli italiani avranno tanti beniamini e parecchie beniamine per cui fare il tifo. A Wimbledon 2024 scendono in campo 15 tennisti italiani.

Nel torneo maschile:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Luca Nardi

Matteo Berrettini

Fabio Fognini

Mattia Bellucci

Nel torneo femminile:

Jasmine Paolini;

Elisabetta Cocciaretto;

Lucia Bronzetti;

Martina Trevisan;

Sara Errani.

Wimbledon 2024: il sorteggio e i probabili quarti

Il sorteggio di Wimbledon 2024 che si è tenuto nella mattinata di venerdì 28 giugno ha stabilito che Jannik Sinner affronterà al primo turno Hanfmann, mentre al secondo turno potrebbe esserci un derby con Berrettini se avrà la meglio contro Fucsovics.

Il cammino ipotetico di Jannik prevederebbe poi Griekspoor, al terzo turno, Ben Shelton, agli ottavi, Medvedev o Dimitrov ai quarti, Alcaraz in semifinale e Djokovic in finale.

Musetti affronterà Constant Lestienne, Arnaldi se la vedrà con Tiafoe, Sonego contro Navone, Fognini contro Koepfer, Darderi contro Choinski, Cobolli contro Hijikata, Nardi contro Etcheverry e Bellucci contro Shelton.

Questi i probabili quarti:

[1] Sinner (Ita) vs [5] Medvedev.

[3] Alcaraz (Esp) vs [8] Ruud (Nor)

[4] Zverev (Ger) vs [6] Rublev.

[7] Hurkacz (Pol) vs [2] Djokovic (Srb)

Nel suo ipotetico quarto Jasmine Paolini, che gioca il primo turno lunedì 1 luglio contro la spagnola Sorribes Tormo, se la vedrebbe con l'americana Gauff.

Wimbledon 2024: calendario, date, orari

Lunedì 1 luglio: primi turni maschili e femminili dalle 12:00

Martedì 2 luglio: primi turni maschili e femminili dalle 12:00

Mercoledì 3 luglio: secondi turni maschili e femminili dalle 12:00

Giovedì 4 luglio: secondi turni maschili e femminili dalle 12:00

Venerdì 5 luglio: terzi turni maschili e femminili dalle 12:00

Sabato 6 luglio: terzi turni maschili e femminili dalle 12:00

Domenica 7 luglio: ottavi di finale maschili e femminili dalle 12:00

Lunedì 8 luglio: ottavi di finale maschili e femminili dalle 12:00

Martedì 9 luglio: quarti di finale maschili e femminili dalle 12:00

Mercoledì 10 luglio: quarti di finale maschili e femminili dalle 12:00

Giovedì 11 luglio: semifinali singolare femminile dalle 14:30

Venerdì 12 luglio: semifinali maschile dalle 14:30

Sabato 13 luglio: finale femminile dalle 15:00

Domenica 14 luglio: finale maschile dalle 15:00

Wimbledon 2024: dove vederlo in diretta tv

Wimbledon 2024 sarà trasmessi in esclusiva su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo e NOW.