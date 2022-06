Wimbledon 2022, programma primo giorno: tocca subito a Sinner

Tutto è pronto a Wimbledon dove inizia oggi, lunedì 27 giugno, la 135esima dello slam sull’erba più prestigioso del mondo. Sarà una giornata molto importante per alcuni dei big in gara e per i colori azzurri.

Jannik Sinner farà il suo esordio e scenderanno in campo anche altri 5 italiani: Fognini, Vavassori e le azzurre Trevisan e Cocciaretto, impegnate in un derby e Lucia Bronzetti.

Wimbledon, day 1: il programma e gli italiani

Andrea Vavassori, il tennista torinese proveniente dalle qualificazioni se la vedrà nella sua prima avventura a Wimbledon contro Frances Tiafoe, nel match in programma alle ore 12. Fabio Fognini scenderà in campo non prima delle ore 15.30 contro l’olandese Tallon Griekspoor, lo stesso orario previsto per la sfida tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka.

Tra le donne occhi puntati sul derby tra Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto, in programma non prima delle 15.30, che permetterà a un'italiana di accedere al secondo turno. Lucia Bronzetti affronta l'americana Ann Li: sarà battaglia per il secondo turno nel match che si disputerà non prima delle 16. Tra i big, salvo sorprese, dovrebbero superare agevolmente il proprio primo turno Djokovic contro Kwon, Alcaraz su Struff e Murray contro Duckworth.