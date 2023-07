Wimbledon 2023, Berrettini-De Minaur oggi: a che ora in diretta

Secondo turno a Wimbledon 2023 per Matteo Berrettini. Il campione romano, rinato dopo la sfida durata tre giorni in cui ha battuto Sonego nel derby, affronterà oggi, venerdì 7 luglio, l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 15.

Sarà un match da non perdere, anche per avere un'ulteriore conferma della ritrovata condizione di Berrettini, apparso in recupero dall'infortunio agli addominali che ne aveva condizionato il rendimento negli ultimi mesi.

Wimbledon 2023, Berrettini-De Minaur: la diretta tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur è il secondo nel programma sul campo 18 che inizierà alle 12.00. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256) e in streaming su SKYGo e NOW.