Sinner sfiora l'impresa con Djokovic: il sogno semifinale di Wimbledon svanisce al quinto set

Un grande applauso prima che inizi il terzo e decisivo set. Questo è il tributo più bello che oggi, martedì 5 luglio, il pubblico del Campo Centrale di Wimbledon ha tributo a Jannik Sinner e a Novak Djokovic per rendergli omaggio dopo il grande spettacolo offerto nei primi due parziali di gioco.

Sinner-Djokovic: il quarto di finale

Novak, sei volte vincitore del torneo, si è dovuto impegnare in una grande rimonta per riuscire a fermare il sogno di Jannik che dopo aver vinto i primi due set di questo quarto di finale, stava iniziando a pregustare la semifinale di Wimbledon. Djokovic, però, che in carriera ha vinto l’unico torneo dello Slam che si svolge sull’erba in ben sei occasioni.

Sinner aveva vinto il primo set 7-5, riuscendo a ottenere un decisivo contro break sul 4-2 e aveva comandato autorevolmente il gioco nella seconda frazione chiusa con un perentorio 6-2. Nel momento di massima difficoltà, però, Djokovic ha saputo nuovamente diventare straripante, vincendo i successivi giochi per 6-3, 6-2, 6-2.

Il più bel complimento al campione altoatesino, al termine dell’incontro, l’ha fatto proprio Djokovic: “Gli auguro il meglio per il resto della stagione e per la sua carriera”, ha detto, facendogli tributare un grande applauso da parte del pubblico.