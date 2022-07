Wimbledon oggi in tv Djokovic-Kyrgios: dove vedere in diretta la finale

Dopo due settimane di emozioni, Wimbledon 2022 è pronto a regalare a tutti gli appassionati il suo ultimo atto. Oggi, domenica 10 luglio, sul campo principale si sfidano Novak Djokovic e Nick Kyrgios che si contenderanno la vittoria di questa edizione.

Wimbledon, Djokovic-Kyrgios: dove vederla in tv e in diretta

Novak Djokovic, che in carriera ha vinto sei edizioni dei The Championships, quest'anno ha battuto per 3-0 Kokkinakis e Kecmanovic, al secondo e al terzo turno, mentre si è imposto in quattro set contro Kwon, al primo turno, contro van Rijthoven agli ottavi e contro Norrie in semifinale.

Nei quarti ha dato vita a una grande battaglia contro il nostro Jannik Sinner che è riuscito a superare soltanto in 5 set.

Kyrgios, che non ha dovuto sostenere le fatiche della semifinale a causa del forfait di Nadal, ha vinto in 3 set contro Krajinovic al secondo turno e Garin nei quarti, in quattro set contro Tsitsipas al terzo turno e due partite in cinque set contro Jubb all'esordio e contro Nakashima agli ottavi.

La finale di Wimbledon 2022 tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios è in programma oggi, domenica 10 luglio, alle ore 15. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.