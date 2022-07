Wimbledon 2022, Sinner-Djokovic: dove vederla in tv in diretta

Un altro grande giorno per il tennis italiano. Oggi, martedì 5 luglio, Jannik Sinner si gioca l'accesso alla semifinale di Wimbledon. Il campione altoatesino nei quarti di finale sfiderà Novak Djokovic, che l’anno scorso in finale ebbe la meglio su Matteo Berrettini. In carriera il campione serbo ha vinto sei edizione dei The Championships.

Sinner dovrà superarsi ancora una volta, mostrando nuovamente l’ottimo tennis che gli ha permesso di battere autorevolmente Carlos Alcaraz negli ottavi.

Wimbledon, Sinner-Djokovic: dove vederla in tv e in diretta

Jannik Sinner ha sinora affrontato Novak Djokovic in un’unica occasione, al Masters 1000 2021 di Montecarlo dove venne battuto 6-4, 6-2 nel secondo turno del torneo monegasco che si disputa sulla terra rossa.

Oggi, martedì 5 luglio, il match tra Sinner-Djokovic, quarto di finale a Wimbledon 2022, inizierà alle ore 14.30 sul Campo Centrale. Sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.