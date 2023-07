Wimbledon 2023, prima giornata: Sinner, Musetti e tre azzurre subito in campo

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, lunedì 3 luglio, inizia Wimbledon 2023, il terzo Slam dell'anno. A inaugurare la giornata sarà come da tradizione il campione in carica che risponde al nome di Djokovic.

Il campione serbo, alle 14.30 ora italiana, sfiderà sul campo Centrale, l'argentino Pedro Cachin. Sarà per Novak la prima sfida per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi: il 24esimo Slam, l'ottavo trionfo a Wimbledon, per eguagliare Federer e il terzo Slam dell'anno, dopo i successi all'Australian Open e al Roland Garros, per continuare a inseguire il sogno Grande Slam.

Wimbledon 2023, prima giornata: gli italiani in campo

Anche il torneo di Jannik Sinner inizierà oggi sul Centre Court. L'altoatesino, non prima delle 17.45, affronterà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo. Nella giornata odierna farà il suo esordio sull'erba londinese anche Lorenzo Musetti che alle ore 12, sul campo 14, giocherà contro il peruviano Varillas.

Nel torneo femminile saranno in campo 3 azzurre: Trevisan contro Sorribes Tormo (campo 6, non prima delle 14.00), Cocciaretto contro Osorio, per l'ultima partita sul campo 7 e Stefanini contro Kontaveit, nell'ultimo incontro sul campo 15.