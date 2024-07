Malessere per Sinner durante i quarti di finale di Wimbledon. Poi torna in campo

Lieve malore per Jannik Sinner durante il match dei quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev. La partita si è fermata e l'azzurro è andato negli spogliatoi, con giramenti di testa: poi il ritorno in campo dopo 11 minuti.

L'altoatesino era apparso in difficoltà durante il match. A un cambio di campo durante il terzo set, ha chiesto l'intervento del medico che ha controllato con il saturimetro il livello della respirazione. Sinner col capo ha fatto capire di non farcela e si è poi diretto negli spogliatoi.

I due tennisti si affrontano per la prima volta su una superficie che non sia il cemento. Tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev i bookmakers davano favorito l'italiano.

La sfida si deciderà al quinto set.

Medvedev moves level.



The No.5 seed takes the second set 6-4 against Sinner#Wimbledon pic.twitter.com/15WpDGmDKJ