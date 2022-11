Tennis, Wta 2023: il calendario con le date dei tornei mese per mese

Gli organizzatori della Wta hanno reso nota la prima parte del calendario del circuito femminile per la stagione 2023. La novità più importante, per quanto riguarda l'Italia, è che al Foro Italico verranno ospitate due settimane di tennis anche per il circuito femminile.

Quattro i tornei nel nostro Paese: il WTA 1000 di Roma, dall’8 al 21 maggio, il WTA 250 di Palermo, dal 17 al 23 luglio, il WTA 125 di Gaiba, dal 19 al 25 giugno e quello di Bari, dal 4 al 10 settembre.

Wta 2023: il calendario

Gennnaio

dal 29 dicembre all'8 gennaio: United Cup

dal 1 gennaio all'8 gennaio: WTA 500 Adelaide, WTA 250 Auckland

dal 9 gennaio al 14 gennaio: WTA 250 Adelaide, WTA 250 Hobart

dal 16 gennaio al 29 gennaio: Australian Open

Febbraio

dal 30 gennaio al 5 febbraio: WTA 250 Hua Hin, WTA 250 Lione, WTA 125 Cali

dal 6 febbraio al 12 febbraio: WTA 250 Linz

dal 13 febbraio al 18 febbraio: WTA 500 Doha

dal 19 febbraio al 25 febbraio: WTA 1000 Dubai, WTA 250 Merida (dal 20 febbraio al 26 febbraio)

dal 27 febbraio al 5 marzo: WTA 250 Monterrey, WTA 250 Austin (new entry)

Marzo

dall’8 marzo al 19 marzo: WTA 1000 Indian Wells

dal 21 marzo al 2 aprile: WTA 1000 Miami

Aprile

dal 3 aprile al 9 aprile: WTA 500 Charleston. WTA 250 Bogotá

dal 10 aprile al 16 aprile: spareggi Billie Jean King Cup (Italia contro Slovacchia)

dal 17 aprile al 23 aprile: WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Istanbul

dal 25 aprile al 6 maggio: WTA 1000 Madrid

Maggio

dal 1 maggio al 7 maggio: WTA 125 Saint Malo

dall'8 maggio al 21 maggio: WTA 1000 Roma, WTA 125 Parigi (dal 15 maggio al 21 maggio)

dal 21 maggio al 27 maggio: WTA 250 Strasburgo, WTA 250 Rabat

dal 28 maggio all'11 giugno: Roland Garros

Giugno

Dal 6 giugno all'11 giugno: WTA 125 Makarska

dal 12 giugno al 18 giugno: WTA 250 Nottingham, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, WTA 125 Valencia

dal 19 giugno al 25 giugno: WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham, WTA 125 Gaiba

dal 26 giugno al 1 luglio: WTA 500 Eastbourne, WTA 250 Bad Homburg

Luglio

dal 3 luglio al 16 luglio: Wimbledon, WTA 125 Bastad (dal 10/7 al 15/7), WTA 125 Contrexeville

dal 17 luglio al 23 luglio: WTA 250 Budapest, WTA 250 Palermo, WTA 125 Iasi

dal 23 luglio al 30 luglio: WTA 250 Varsavia, WTA 250 Amburgo, WTA 250 Losanna

dal 31 luglio al 6 agosto: WTA 500 San Jose, WTA 250 Praga

Agosto

dal 7 agosto al 13 agosto: WTA 1000 Montreal, WTA 125 Concord

dal 14 agosto al 20 agosto: WTA 1000 Cincinnati, WTA 125 Vancouver

dal 20 agosto al 26 agosto: WTA 250 Cleveland, WTA 250 Granby

dal 28 agosto al 10 settembre: US Open, WTA 125 Bari (dal 4 settembre al 10 settembre)