Trevisan-Rybakina oggi, Wta Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida oggi, martedì 28 marzo, nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami. Martina Trevisan affronterà Elena Rybakina che è diventata una delle giocatrici più forti del circuito femminile.

L'azzurra, che è in top-25, si troverà a giocare contro un'avversaria che è reduce dalla vittoria al Wta 1000 di Indian Wells e nel suo palmares vanta il successo a Wimbledon nel 2022 e la finale all’Australian Open nel 2023.

Wta Indian Wells 2023, Trevisan- Rybakina: la diretta tv

L'incontro di oggi dei quarti di finale del Wta 1000 di Miami tra Martina Trevisan e Elena Rybakina è in programma non prima delle ore 20.00 di martedì 28 marzo. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e in streaming sul sito dell'emittente e per gli abbonati sulla piattaforma Supertennix (gratis per tesserati FITP).