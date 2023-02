Tennis, Wu Yibing vince il torneo di Dallas: è il primo cinese a vincere un torneo Atp

Wu Yibing, è riuscito a restare aggrappato alla partita anche nei momenti più difficili: Isner ha mancato un match point sul 6-5 30-40 nel secondo set e altri tre nel tie-break conclusivo. Yibing, a marzo 2022 era al numero 1869 della classifica Atp, ora è entrato nella top-60 e occupa la posizione 58.

Tennis, Wu Yibing: "Qui a Dallas ho fatto la storia per la mia nazione"

Recentemente era già entrato nella storia battendo il georgiano Nikoloz Basilashvili al primo turno dello US Open, diventando il primo cinese a vincere un match in uno Slam nell'era Open. L'ultimo a riuscirci era stato Mei Fu Chu nel 1959 che superò al primo turno di Wimbledon il brasiliano Ronald Barnes.

"Ho fatto la storia qui per la mia nazione - ha detto Wu durante la premiazione a Dallas -. Sono davvero fiero di me, ma devo ringraziare tutti i tifosi e il mio team: non ce l'avrei mai fatta senza di voi", ha detto commentando il suo successo nel torneo di Dallas.