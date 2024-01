Yastremska-Zheng, semifinale Australian Open: dove vederla in diretta

Penultimo atto agli Australian Open 2024. A sfidarsi in semifinale, giovedì 25 gennaio, ci sono due delle giocatrici rivelazione di questo torneo, la giovane cinese Qinwen Zheng, 21 anni e l'ucraina Dajana Yastremska, 23 anni, proveniente dalle qualificazioni.

La vincente sfiderà chi avrà la meglio nell'altra semifinale tra Sabalenka e Gauff e avrà l'opportunità di giocarsi la vittoria del primo Slam in carriera.

Yastremska-Zheng, l'orario e dove vederla in tv

La semifinale dell'Australian Open 2024 tra Yastremska e Zheng si gioca giovedì 25 gennaio, come secondo match dalle ore 9.30 e non prima delle ore 10.45. Sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.