Zverev, il bruttissimo infortunio al Roland Garros: il ritorno agli US Open? Le urla e le lacrime. Tutti abbiamo ancora negli occhi l'uscita in carrozzina di Alexander Zverev e il suo ritorno in campo in stampelle per salutare il pubblico di Parigi dopo il terribile infortunio che l'ha costretto a interrompere una bellissima semifinale con Rafa Nadal.

Infortunio Zverev: i tempi di recupero

Ieri, martedì 7 giugno, il tennista tedesco è stato operato per la lesione dei tre legamenti laterali della caviglia destra, causati dalla terribile distorsione del match con Nadal.

Dopo un primo periodo di riposo di una ventina di giorni potrà ricominciare gradualmente a correre anche grazie a una calzatura speciale. Il suo periodo di assenza dal circuito varierà tra le 6 e le 8 settimane e sarà sicuramente costretto a rinunciare a Wimbledon.

Il suo obiettivo è quello di presentarsi al 100% agli US Open che inizieranno a New York il prossimo 29 agosto. Per prepararsi all'appuntamento con il quarto e ultimo slam dell'anno potrebbe partecipare ad alcuni tornei sul cemento nella seconda parte di stagione.

Zverev ha voluto ringraziare tutti per l’enorme affetto che sta ricevendo, sottolineando come l’infortunio e questa operazione arrivino per lui proprio nel momento in cui aveva raggiunto la seconda posizione nel ranking.

“Tutti abbiamo il nostro percorso nella vita: questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il mio best-ranking, il numero 2 al mondo per la prima volta in carriera (…). Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra erano strappati. Per tornare alla competizione il più rapidamente possibile, per garantire che tutti i legamenti guarissero correttamente e per recuperare la piena stabilità della caviglia, l'intervento chirurgico è stata la scelta migliore. La mia riabilitazione inizia ora e farò di tutto per tornare più forte che mai!. Continuo a ricevere tanti messaggi e vorrei ringraziare ancora una volta tutti per avermi supportato in un momento così difficile”