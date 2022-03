TENNIS

Zverev graziato per le racchettate alla sedia dell'arbitro: due mesi di stop ma la pena è sospesa

L'ATP ha usato la mano morbida con il tennista tedesco, numero 3 al mondo, per il bruttissimo gesto avvenuto nel torneo di Acapulco. Zverev per un anno non dovrà ricadere in comportamenti antisportivi