Roland Garros 2023, semifinale Zverev-Ruud: dove vederla in diretta tv e in streaming

Seconda semifinale al Roland Garros 2023. In campo Alexander Zverev e Casper Ruud. Il tennista tedesco, un anno dopo il terribile infortunio alla caviglia che lo costrinse a lasciare il campo in semifinale contro Nadal, è nuovamente arrivato al penultimo atto del più prestigioso torneo sulla terra rossa.

Un grande riconoscimento per la forza di volontà che ci ha messo in questi mesi per tornare sui suoi livelli. Come avversario troverà Casper Ruud, finalista lo scorso anno a Parigi, che un anno fa venne sconfitto in finale proprio da Nadal.

Roland Garros 2023, Zverev-Ruud: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro di semifinale del Roland Garros 2023 tra Zverev e Ruud si giocherà venerdì 9 giugno non prima delle 17.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.