Atp Finals, Zverev vince a Torino: il secondo trionfo da maestro

É Alexander Zverev il vincitore delle Nitto Atp Finals a Torino. Il tennista tedesco vince con grande autorevolezza il titolo nel Masters di fine anno. Lo fa superando in finale in un'ora e 24 minuti di gioco, il numero 2 al mondo Daniil Medvedev. Zverev, numero 3 della classifica ATP, campione olimpico in carica, ha vinto il torneo di fine anno per la seconda volta in carriera. Nel 2018 aveva trionfato a Londra.

Atp Finals: Zverev vince a Torino

Il nuovo maestro delle Nitto Atp Finals ha battuto il campione uscente Medvedev mostrando tutta la sua forza. Non ha risentito della fatica della serata precedente dove aveva combattuto contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic per quasi due ore e mezza.

Oggi Zverev ha servito come un martello e ha subito indirizzato l’incontro dalla sua parte. Nel primo set si è preso il break al terzo game e ha chiuso i giochi sul 6-4.

Nel secondo ha immediatamente breakkato Medvedev nel primo gioco e poi è andato a prendersi autorevolmente la coppa. Per il tennista, classe 1997, non c’era modo migliore di chiudere la sua annata. Il prossimo anno tutti dovranno fare i conti con lui a ogni torneo.

Alexander Zverev vorrà tornare a Torino, che ospita le Finals fino al 2025, per difendere questa preziosa vittoria.