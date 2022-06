A Roma l’XI edizione del Torneo di Golf Ronald McDonald a favore dei progetti di Fondazione per l’Infanzia

Si è tenuto oggi, 24 giguno, l’undicesima edizione del Torneo di Golf di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, che torna dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia. L’appuntamento solidale ha luogo oggi, presso lo Sheraton Golf Parco de’ Medici di Roma. I fondi raccolti durante questa giornata speciale contribuiranno a sostenere la missione e le attività delle 4 Case Ronald McDonald e delle 3 Ronald McDonald Family Room che la Fondazione gestisce in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani, nonché la ristrutturazione di Casa Ronald McDonald Palidoro. Lo scopo di Fondazione è quello di dare supporto e conforto alle famiglie dei bambini che stanno seguendo un percorso di cura. Una missione guidata dal modello “Family Centered Care”, che si basa sulla consapevolezza che, tenere la famiglia vicina nel momento del bisogno contribuisce al benessere dei piccoli pazienti. Fondazione, solo lo scorso anno, ha accolto circa 1.600 famiglie e oggi si mette anche al servizio delle gravi circostanze causate dalla guerra in Ucraina, aprendo le porte alle famiglie in fuga dal conflitto.

Quella di oggi è una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, che vede il coinvolgimento di più di 120 giocatori e oltre 50 sponsor, in un contesto ricco di fascino alle porte di Roma. Si tratta di una gara Louisiana a squadre 1 risultato su 4 sul classico percorso a 18 buche, aperto a tutti i golfisti con handicap. Ad essere premiate saranno le prime tre squadre classificate, verranno poi conferiti alcuni premi speciali come “Primo Lordo”, “Nearest to the Pin”, “Longest drive donna” e “Longest drive uomo”. Al termine della gara, in occasione della premiazione, gli ospiti prenderanno parte ad uno speciale aperitivo a cura di Alessandro Borgo, chef emergente romano che sceglie per la sua cucina i profumi e i sapori legati ai ricordi d’infanzia.

Gli ospiti, questa sera, potranno partecipare anche alla tradizionale cena di gala e all’asta benefica, che assegnerà premi unici, come la racchetta con cui Matteo Berrettini ha partecipato al torneo di Wimbledon lo scorso anno, la possibilità di assistere per un giorno alle riprese di un film prodotto dalla Fenix e interpretare una piccola parte come figurante, un’opera dell’artista Mario Lo Prete e molti altri. Una serata guidata da due conduttori d’eccezione, Bryan Ronzani, speaker di Radio105 e l’attrice Roberta Giarrusso. del 2010.

“Siamo davvero felici di essere tornati a poter condividere quest’iniziativa solidale per noi così speciale, dopo tre anni di stop, dovuti all’emergenza sanitaria. Un appuntamento prezioso che ci aiuta a portare avanti le nostre attività di accoglienza delle famiglie, di cui Fondazione si occupa da oltre 20 anni. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno supportato e hanno reso possibile questo evento; è infatti grazie all’aiuto di tutti che possiamo continuare a far crescere la nostra opera”, ha commentato Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

Che cos'è la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia

La Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia è un'organizzazione non profit, nata nel 1974 negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con l'obiettivo di creare, trovare e sostenere progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Un bambino gravemente malato deve spesso curarsi lontano dalla sua città. Fondazione Ronald si propone di costruire, acquistare o gestire Case Ronald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera. Fondazione Ronald tiene la famiglia vicina quando la cura è lontana, perché stare insieme migliora il loro benessere. Attraverso i suoi programmi - Casa Ronald e Family Room - non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family Centered Care. Oggi in Italia le Case sono 4: due a Roma, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all’interno dell’Ospedale Niguarda di Milano, una all’interno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna e una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, Fondazione ha supportato più di 48.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 250.000 pernottamenti.

Abbiamo chiesto a Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, qual è l’obiettivo della raccolta fondi della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald?

"I fondi raccolti durante questa giornata speciale, attraverso il torneo di golf e la serata di gala verranno interamente devoluti a supporto dei progetti di accoglienza presenti e futuri di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, tra cui anche la ristrutturazione di Casa Ronald McDonald Palidoro, a Roma".

Quali sono le attività e qual è la presenza sul territorio della Fondazione a Roma e in tutta Italia?

"Da oltre vent’anni Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald si pone al fianco delle realtà ospedaliere pediatriche d’eccellenza del Paese - continua Antonacci - e si impegna affinché bambini e adolescenti gravemente malati possano affrontare nel migliore dei modi il periodo di terapia insieme alle loro famiglie. Attraverso le nostre strutture, le Case Ronald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e le Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, diamo accoglienza alle famiglie con bambini ospedalizzati che devono affrontare un periodo di cura. Oggi in Italia ci sono 4 Case Ronald: due a Roma (Palidoro e Bellosguardo), una a Brescia e una a Firenze, a cui si aggiungono 3 Family Room, una all’interno dell’Ospedale Niguarda di Milano, una all’interno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, da poco completamente rinnovata e una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Solo nel corso del 2021 abbiamo accolto circa 1600 le famiglie".

"A Roma abbiamo due strutture, Casa Ronald McDonald Bellosguardo e Casa Ronald McDonald Palidoro, entrambe legate all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - prosegue Antonacci - La prima, dal giorno della sua apertura nel 2011, ha ospitato più di 1.400 famiglie, mentre Casa Ronald Palidoro aperta nel 2008 e situata vicino al mare, ha dato accoglienza a oltre 20.000 famiglie. Oggi, entrambe ospitano anche famiglie provenienti dall’Ucraina: per rispondere all’emergenza della guerra, infatti, in accordo con gli ospedali con cui collaboriamo, stiamo accogliendo nelle nostre Case anche alcune famiglie ucraine in fuga dal conflitto, per garantire l’assistenza medica necessaria ai loro figli e poterli far stare insieme durante il percorso di cura".

Come è possibile sostenere e aiutare la Fondazione in questi obiettivi?

"È possibile sostenere la Fondazione coinvolgendosi in prima persona ed entrando a far parte del team di oltre 160 volontari - conclude Antonacci - che ogni giorno donano tempo, energia e passione a supporto delle famiglie che ospitiamo. È possibile anche contribuire attraverso delle donazioni, ad esempio con il 5xmille o direttamente dal sito. È sicuramente grazie all’aiuto di ciascuno che possiamo continuare a far crescere la nostra opera e rispondere a un bisogno sempre attuale, che è quello di tenere unita la famiglia, in un momento così difficile e delicato come quello del percorso di cura di un bambino".