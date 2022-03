Al via la fase 2 della coppa dei club nazionale Msp Italia

La prima fase della Coppa dei Club MSP è andata in archivio. Il campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ora entra nella fase decisiva, al via nel weekend del 19 e del 20 marzo. Le 124 squadre partecipanti alla fase di Roma e provincia sono state suddivise, in base al piazzamento ottenuto nella fase a gironi, in tre tabelloni: Pro Team (prime e seconde classificate), High Team (terze classificate) e Starter Team (quarte classificate).

I tabelloni Pro e High si svilupperanno in gare secche a eliminazione diretta, mentre lo Starter Team avrà un’ulteriore fase a gironi. Nel tabellone Pro sono 62 le squadre qualificate, tra cui spiccano a punteggio pieno con tre vittorie su tre con il punteggio di 4-0 il K-Padel e il Joy Spagna. Avanti anche il Sol Padel Yellow, che ha visto in campo l'ex romanista David Pizarro. Si è qualificato, ma da secondo classificato nel girone, anche il Joy Argentina, di cui fanno parte gli ex calciatori Christian Panucci e Fabio Liverani. Le finaliste del tabellone Pro accederanno direttamente alla finale nazionale assieme ai campioni uscenti del Latina Padel Club e alle squadre vincitrici delle altre regioni: Umbria, Emilia-Romagna (dove la fase regionale è già in corso), Toscana, Abruzzo, Marche, Sardegna, Veneto e Piemonte, regioni in cui la competizione inizierà a breve.

"Siamo molto felici del successo che sta avendo anche questa edizione della Coppa dei Club - le parole di Claudio Briganti, responsabile padel di MSP Italia -. Così come ci fa piacere che tanti ex calciatori appassionati di padel abbiano scelto di disputare questa competizione. Con l'avvicinarsi della primavera, poi, sarà ancora più piacevole praticare lo sport all'aperto e il padel, in questo senso, negli ultimi anni si è trasformato in uno straordinario strumento di aggregazione". Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.