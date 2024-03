Totti all'evento Betsson.Sport: "Il calcio la mia unica passione. Indossare una sola maglia è stato un privilegio"

"Quando mi ha chiamato Betsson non ci ho pensato due volte, ci unisce una parola unica: la passione dello sport. Si parte da lì per arrivare a grandi obiettivi": così Francesco Totti ha esordito davanti al pubblico intervenuto all'evento organizzato a Roma da Betsson.Sport per spiegare la scelta di diventare brand ambassador della piattaforma nata per condividere con gli utenti contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights riguardanti numerose discipline sportive. "La scelta più importante che ho fatto per la passione sportiva? Per me la passione è stata una sola, il calcio", ha ammesso con fierezza l'ex capitano giallorosso: "La passione unisce un po' tutto. Ho avuto la passione, la voglia e la fortuna di indossare un'unica maglia. È stata una scelta unica. Non rinnego niente, anzi è un privilegio". Il calcio è e resta nel suo cuore, ma per Totti la passione abbraccia un po' tutti gli sport, il tennis soprattutto: "Sono tutti belli e competitivi. Il tennis è il mio secondo sport preferito, anche perché ci ho giocato di più, era più praticabile, bastava trovare una persona...".

L'unione tra Betsson.sport e Totti è il simbolo dell'entusiasmo e dell'impegno per lo sport che accomuna il brand e una icona del calcio italiano e internazionale universalmente riconosciuta per le sue eccezionali abilità calcistiche. "Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei giocatori più affermati al mondo, una figura la cui passione per lo sport è diventata leggendaria" ha affermato Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italia, che ha descritto la partnership con Francesco Totti come un'entusiasmante opportunità: "Siamo sicuri che la sua storia e il suo percorso ci aiuteranno a valorizzare tutte le discipline che faranno parte del nostro Club e promuovere la nostra visione di sport: condivisione, fair play, inclusione e passione".

Grazie alla realizzazione di un vero e proprio sport club, Betsson punta a diventare un polo di riferimento e un network che unisce realtà diverse sia a livello locale sia nazionale. L'obiettivo è quello di valorizzare tutte le squadre che entreranno a far parte del Betsson Sport Club dando visibilità ai team che aderiranno al progetto, anche - e soprattutto - ai quei club appartenenti a leghe meno blasonate e che magari hanno poche possibilità di emergere.